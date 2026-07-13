Налет БПЛА на Московский регион. Главное

Московский регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате налета есть погибшие и раненые, повреждена гражданская инфраструктура, правоохранительные органы начали расследование.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная с 20:30 минувшего дня в сторону столичного региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большую часть аппаратов силы ПВО нейтрализовали еще на дальних подступах, однако 50 дронов удалось уничтожить непосредственно при приближении к столице.
Детали последствий налета на территории Подмосковья привел губернатор региона Андрей Воробьев. Он уточнил, что над областью был сбит и подавлен 81 БПЛА в 14 муниципалитетах (включая Одинцово, Истру, Подольск, Раменское и другие). Глава региона подтвердил, что из-за падения дрона и последующего пожара в частном секторе погибли три человека, еще трое ранены. В Солнечногорске беспилотник врезался в многоквартирный дом, травмировав двоих жителей. Также повреждения фасадов и остекления зафиксированы в деревне Бабкино и Можайске.
Глава Истринского муниципального округа Татьяна Витушева уточнила состояние раненых в Истре. По ее данным, пострадавшая женщина была успешно прооперирована в Истринской больнице и в стабильном состоянии переводится в Центр хирургии им. А. В. Вишневского. Еще один пострадавший мужчина с легкими осколочными ранениями находится под наблюдением врачей в местной больнице. Третий раненый после получения первой помощи на месте от госпитализации отказался.
Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как террористический акт (ст. 205 УК РФ). Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в Истре, помимо домов, были уничтожены пять автомобилей, а в данный момент спасатели ищут под завалами пожилую женщину. На местах работают криминалисты: собранные ими вещественные доказательства лягут в основу правовой оценки действий командиров украинских вооруженных формирований, причастных к организации атаки.
Вопросы поддержки лишившихся жилья и имущества граждан взяла на контроль прокуратура Московской области. По указанию руководителя ведомства Сергея Забатурина городские прокуроры прямо на местах координируют работу экстренных служб и муниципальных властей для оказания всесторонней помощи пострадавшим и соблюдения их законных прав.
Атака БПЛА повлияла на работу столичного транспортного узла. По данным Росавиации, для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта Домодедово. Авиагавань принимает и отправляет рейсы исключительно по согласованию с профильными ведомствами. Пассажирам рекомендовано сверяться с онлайн-табло.