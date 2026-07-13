МЧС обследует акваторию бухты Муравьиная после обрушения пирса

В настоящее время спасатели продолжают обследование морской акватории, чтобы исключить наличие других пострадавших. На месте задействованы 25 человек и 9 единиц техники, из которых 16 специалистов и 6 единиц техники непосредственно от МЧС России. Водолазы проверяют прибрежную зону и возможные участки завалов, чтобы убедиться, что под водой никого не осталось.