МЧС обследует акваторию бухты Муравьиная после обрушения пирса

В Артемовском городском округе спасатели работают на месте обрушения неэксплуатируемого пирса в акватории бухты Муравьиной. Сигнал о происшествии поступил в центр управления в кризисных ситуациях днем 13 июля. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По оперативным данным, в результате инцидента пострадали трое несовершеннолетних — все они оперативно переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Еще один пострадавший, 2008 года рождения, после осмотра медиков отказался от госпитализации.
В настоящее время спасатели продолжают обследование морской акватории, чтобы исключить наличие других пострадавших. На месте задействованы 25 человек и 9 единиц техники, из которых 16 специалистов и 6 единиц техники непосредственно от МЧС России. Водолазы проверяют прибрежную зону и возможные участки завалов, чтобы убедиться, что под водой никого не осталось.
Ситуация находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю.