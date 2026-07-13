Угроза ракетного удара сохранялась в Воронежской области около часа

Ракетную опасность отменили в Воронежской области в 11:33 понедельника, 13 июля. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.
Особый режим действовал в регионе около часа.
О сбитии за указанный период времени воздушных целей не сообщалось.
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