Экс-президенту Южной Кореи добавили срок за «бесплатные» опросы

Следователи выяснили, что экс-президент получил услугу на безвозмездной основе. Речь идет о 14 опросах общественного мнения, которые для него провел бизнесмен Мен Тэ Кюн. Предприниматель является основателем организации Future Korea Research Institute. Заказы размещались в период с апреля 2021 года по март 2022 года.
Суть нарушения в том, что Юн Сок Ель пообещал бизнесмену поддержку на выборах в парламент в обмен на эти бесплатные социологические исследования.
Суд назначил экс-президенту дополнительное наказание — еще два года тюремного заключения. Кроме того, у него конфискуют около 13,96 млн вон (это примерно $9,3 тыс.).
Сам бизнесмен Мен Тэ Кюн и раньше фигурировал в скандалах, связанных с консервативными политиками Южной Кореи. Его обвиняют в организации непроверенных опросов, которые могли оказывать влияние на исход выборов.
Напомним, в феврале суд уже приговорил Юн Сок Еля к пожизненному лишению свободы. Это дело касалось введения военного положения в стране в 2024 году. Парламент оперативно проголосовал за его отмену. В итоге президент отменил свой указ. Сразу после этого парламент инициировал процедуру импичмента.