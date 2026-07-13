Экс-президенту Южной Кореи добавили срок за «бесплатные» опросы

Напомним, в феврале суд уже приговорил Юн Сок Еля к пожизненному лишению свободы. Это дело касалось введения военного положения в стране в 2024 году. Парламент оперативно проголосовал за его отмену. В итоге президент отменил свой указ. Сразу после этого парламент инициировал процедуру импичмента.