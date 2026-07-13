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Экс-президенту Южной Кореи добавили срок за «бесплатные» опросы

Районный суд Сеула вынес новый приговор бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Елю. Его признали виновным в нарушении закона о политических фондах, передает агентство Yonhap.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Следователи выяснили, что экс-президент получил услугу на безвозмездной основе. Речь идет о 14 опросах общественного мнения, которые для него провел бизнесмен Мен Тэ Кюн. Предприниматель является основателем организации Future Korea Research Institute. Заказы размещались в период с апреля 2021 года по март 2022 года.

Суть нарушения в том, что Юн Сок Ель пообещал бизнесмену поддержку на выборах в парламент в обмен на эти бесплатные социологические исследования.

Суд назначил экс-президенту дополнительное наказание — еще два года тюремного заключения. Кроме того, у него конфискуют около 13,96 млн вон (это примерно $9,3 тыс.).

Сам бизнесмен Мен Тэ Кюн и раньше фигурировал в скандалах, связанных с консервативными политиками Южной Кореи. Его обвиняют в организации непроверенных опросов, которые могли оказывать влияние на исход выборов.

Напомним, в феврале суд уже приговорил Юн Сок Еля к пожизненному лишению свободы. Это дело касалось введения военного положения в стране в 2024 году. Парламент оперативно проголосовал за его отмену. В итоге президент отменил свой указ. Сразу после этого парламент инициировал процедуру импичмента.