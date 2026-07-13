Приставы поймали волгоградку с долгом 200 тысяч

Сотрудники Дубовского районного отделения судебных приставов ГУФССП России по Волгоградской области разыскали и задержали жительницу одного из сел области, накопившую крупный долг по налогам. Женщина не уплатила в бюджет более 200 тысяч рублей и добровольно исполнять решение суда не собиралась.
Средств на банковских счетах должница не хранила, по месту регистрации не проживала, поэтому приставы объявили ее в розыск. В результате разыскных мероприятий установили, что гражданка переехала в поселок Ерзовку Городищенского района. При попытке взять объяснение женщина попыталась скрыться от сотрудников, но приставы догнали ее и доставили в отделение.
Кроме налогового долга, у женщины накопились невыплаченные кредиты на 600 тысяч рублей. Часть этой суммы она погасила, находясь в розыске, но остаток по-прежнему внушительный. По данным приставов, гражданка знала о последствиях неуплаты для имущества, поэтому и решила скрыться.
Разыскное дело в отношении должницы прекращено, судебные приставы продолжают меры принудительного исполнения для взыскания оставшейся задолженности.
Ранее сообщалось о задержании трех человек за незаконный оборот бакнковских карт.