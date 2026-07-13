Приставы поймали волгоградку с долгом 200 тысяч

Средств на банковских счетах должница не хранила, по месту регистрации не проживала, поэтому приставы объявили ее в розыск. В результате разыскных мероприятий установили, что гражданка переехала в поселок Ерзовку Городищенского района. При попытке взять объяснение женщина попыталась скрыться от сотрудников, но приставы догнали ее и доставили в отделение.