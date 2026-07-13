Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Воронежской областью второй раз за два часа объявили ракетную опасность

Жителей региона призывают перебраться в комнаты без окон.

Источник: Комсомольская правда

13 июля в 12:04 в Воронежской области объявили ракетную опасность. Об этом в своих соцсетях написал губернатор Александр Гусев.

— Работают системы оповещения, — уточнил глава региона.

Тем, кто находится дома, чиновник посоветовал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Речь про коридор, ванную и кладовую. Тем же, кто оказался на улице, Гусев рекомендует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Напомним, что сегодня аналогичный режим в регионе действовал с 10:43 до 11:33. А минувшей над Воронежской областью свыше 12 часов сохранялся режим атаки дронов.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше