Дело о хищении у камышан 900 млн передал СК в прокуратуру

По данным следствия, с 2008 по 2019 год руководители одного из кредитных потребительских кооперативов, состоявшие в родственных связях, использовали свое положение для личного обогащения. Под видом выдачи займов пайщикам они принимали решения о предоставлении необеспеченных кредитов себе, своим родственникам и другим аффилированным лицам. Общая сумма таких займов превысила 440 миллионов рублей.