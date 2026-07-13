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Жителя Сарова задержали за вымогательство 200 тысяч рублей у знакомой

По версии следствия, мужчина несколько дней угрожал женщине расправой и применял к ней насилие.

Уголовное дело о вымогательстве с применением насилия возбуждено в отношении 41-летнего жителя Сарова. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным следствия, в конце июня ранее судимый саровчанин, находясь в квартире на улице Шверника, потребовал от своей знакомой передать ему 200 тысяч рублей, угрожая физической расправой. В течение нескольких дней мужчина продолжал приходить к потерпевшей и, применяя насилие, добивался передачи денег. Женщина восприняла угрозы как реальные и опасные для жизни.

В июле сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого с поличным при получении 210 тысяч рублей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что нижегородцы жалуются на агрессивных нудистов на пляжах города.