Жителя Сарова задержали за вымогательство 200 тысяч рублей у знакомой

По данным следствия, в конце июня ранее судимый саровчанин, находясь в квартире на улице Шверника, потребовал от своей знакомой передать ему 200 тысяч рублей, угрожая физической расправой. В течение нескольких дней мужчина продолжал приходить к потерпевшей и, применяя насилие, добивался передачи денег. Женщина восприняла угрозы как реальные и опасные для жизни.