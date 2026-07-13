Муж и жена в Тольятти незаконно регистрировали мигрантов

Судом установлено, что в период с 2019 по 2024 год женщина и ее бывший супруг, действуя по предварительному сговору, поставили на фиктивный миграционный учет в г. Тольятти и Ставропольском районе Самарской области иностранцев и граждан Российской Федерации. Они незаконно регистрировали их по месту пребывания и по месту жительства по адресам принадлежащих мужчине частных домов и квартир без фактического предоставления жилья.