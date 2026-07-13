В Ачинском округе в пожаре погибли женщина и шестилетний ребенок

Подробностей трагедии пока немного: случилась она в минувшую субботу 11 июля в селе Тарутино. При тушении жилого дома пожарные обнаружили тела двух человек — 28-летней матери и шестилетнего ребенка. По внешним признакам они отравились угарным газом.