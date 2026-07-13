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В Ачинском округе в пожаре погибли женщина и шестилетний ребенок

Следственный комитет завел уголовное дело после смертельного пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Ачинском муниципальном округе в пожаре погибли женщина и ребенок. Следственный комитет по результатам проверки завел уголовное дело.

Подробностей трагедии пока немного: случилась она в минувшую субботу 11 июля в селе Тарутино. При тушении жилого дома пожарные обнаружили тела двух человек — 28-летней матери и шестилетнего ребенка. По внешним признакам они отравились угарным газом.

Однако для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Также назначена пожарно-техническая экспертиза, которая должна показать причины возгорания.