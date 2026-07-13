Что произошло на предприятии в Витебске, где был слышен хлопок и работала химическая служба МЧС

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что произошло в Витебске, где был слышен хлопок и работала химслужба МЧС.
Вечером в воскресенье, 12 июля, спасатели выезжали по информации о хлопке в районе одного их предприятий, которое расположено по улице Ильинского в Витебске.
Как удалось установить, из-за создания избыточного давления в цистерне с окисью углерода сработал предохранительный клапан. На момент инцидента в 20-ти тонной цистерне было пять тонн вещества.
«На месте инцидента работала служба химической и радиационной защиты МЧС», — сказано в сообщении.
Превышений предельно допустимой концентрации обнаружено не было. Никто не пострадал, технологический процесс на предприятии не нарушался. На место выезжали девять единиц техники МЧС.