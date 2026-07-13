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Семеро камышан обманули пайщиков на 700 миллионов рублей

В Волгоградской области завершили расследование дела о мошенничестве в кредитном кооперативе.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении семерых жителей Камышина. Их обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление СКР.

По версии следствия, с 2008 по 2019 год руководители одного из кредитных потребительских кооперативов, состоявшие в родственных отношениях, обманывали пайщиков. Они выдавали займы себе, своим родственникам и жителям региона. Общая сумма таких займов превысила 440 миллионов рублей. Из-за этих действий кооператив потерял финансовую устойчивость и не смог вернуть деньги вкладчикам. Ущерб гражданам составил почти 700 миллионов рублей. В августе 2019 года суд признал кооператив банкротом.

Сейчас уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого его передадут в суд.