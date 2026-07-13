Семеро камышан обманули пайщиков на 700 миллионов рублей

По версии следствия, с 2008 по 2019 год руководители одного из кредитных потребительских кооперативов, состоявшие в родственных отношениях, обманывали пайщиков. Они выдавали займы себе, своим родственникам и жителям региона. Общая сумма таких займов превысила 440 миллионов рублей. Из-за этих действий кооператив потерял финансовую устойчивость и не смог вернуть деньги вкладчикам. Ущерб гражданам составил почти 700 миллионов рублей. В августе 2019 года суд признал кооператив банкротом.