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Около 170 коров спасли на горящей ферме под Гатчиной в ночь на 13 июля

В огне оказался не только коровник, но и двухэтажный дом с мансардой.

Источник: соцсети

Около 170 коров спасли на горящей ферме под Гатчиной в ночь на 13 июля. Пожар произошел в деревне Тарасино Гатчинского округа около полуночи. В огне оказался не только одноэтажный коровник, но и двухэтажный дом с мансардой, трактор, а также выгорела стена одноэтажного гаража. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Леноблпожспас».

— На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники 105-й пожарной части Гатчинского отряда Леноблпожспаса, которые и занимались тушением пожара, — отметили в пресс-службе ведомства.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти около 170 голов крупного рогатого скота. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним, ранее 90 приусадебных участков и три частные дачи оказались под водой в Ленобласти. Подтопление произошло из-за сильных осадков и закупорки дренажной системы садоводства.