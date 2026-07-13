Около 170 коров спасли на горящей ферме под Гатчиной в ночь на 13 июля. Пожар произошел в деревне Тарасино Гатчинского округа около полуночи. В огне оказался не только одноэтажный коровник, но и двухэтажный дом с мансардой, трактор, а также выгорела стена одноэтажного гаража. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Леноблпожспас».