Севастополь: первая жертва за купальный сезон

Происшествие зафиксировано на минувшей неделе. Пожилого мужчину без признаков жизни обнаружили в воде в районе пляжа Любимовка. МЧС России по Севастополю призывает граждан по возможности не ходить на пляж в одиночку, соизмерять свои силы, следить за погодными условиями и самочувствием.