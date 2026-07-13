Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Севастополь: первая жертва за купальный сезон

В Севастополе купальный сезон унёс первую жертву.

Происшествие зафиксировано на минувшей неделе. Пожилого мужчину без признаков жизни обнаружили в воде в районе пляжа Любимовка. МЧС России по Севастополю призывает граждан по возможности не ходить на пляж в одиночку, соизмерять свои силы, следить за погодными условиями и самочувствием.

Купаться нельзя:

  • в плохую погоду;
  • на диких пляжах;
  • в алкогольном опьянении;
  • за буйками;
  • при плохом самочувствии;
  • плавая на надувных матрасах;
  • прыгая в воду в незнакомых местах. Вода не прощает ошибок и риска. Берегите себя!

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше