Севастополь: первая жертва за купальный сезон

Происшествие зафиксировано на минувшей неделе. Пожилого мужчину без признаков жизни обнаружили в воде в районе пляжа Любимовка. МЧС России по Севастополю призывает граждан по возможности не ходить на пляж в одиночку, соизмерять свои силы, следить за погодными условиями и самочувствием.
Купаться нельзя:
- в плохую погоду;
- на диких пляжах;
- в алкогольном опьянении;
- за буйками;
- при плохом самочувствии;
- плавая на надувных матрасах;
- прыгая в воду в незнакомых местах. Вода не прощает ошибок и риска. Берегите себя!
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