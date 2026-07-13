Продавщице из Волгограда грозит 2 года тюрьмы за кражу из кассы 27 тысяч рублей

Женщина работала продавцом-кассиром. С 1 по 14 июня 2026 года, когда покупатели расплачивались наличными, она оформляла фиктивные чеки на возврат товара, а деньги забирала себе. Таким способом ей удалось похитить из кассы более 27 тысяч рублей. Все украденные деньги она потратила на личные нужды.