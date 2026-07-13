Нижегородский перевозчик выплатил более 440 тысяч после ДТП с автобусом

Пассажирская компания выплатила более 440 тысяч рублей материального ущерба после ДТП с участием рейсового автобуса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.
Авария произошла после того, как водитель автобуса ЛиАЗ проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo. Поскольку водитель находился при исполнении трудовых обязанностей, суд возложил ответственность за причиненный ущерб на перевозчика. Помимо стоимости ремонта автомобиля, компании пришлось компенсировать судебные расходы пострадавшего.
Исполнительное производство поступило в Нижегородское районное отделение судебных приставов. После возбуждения производства и ареста денежных средств на расчетных счетах перевозчик добровольно погасил задолженность в установленный пятидневный срок.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП в Арзамасском округе 12 июля.