Двое раненых при атаке ВСУ на Воронеж около трёх недель были в реанимации

Двух пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Воронеж 22 июня спустя почти три недели перевели из реанимации в профильные отделения. На текущий момент состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в понедельник, 13 июля.