Двое раненых при атаке ВСУ на Воронеж около трёх недель были в реанимации

Двух пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Воронеж 22 июня спустя почти три недели перевели из реанимации в профильные отделения. На текущий момент состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в понедельник, 13 июля.
В больницах региона также остаются ещё шесть человек. Врачи продолжают оказывать им всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что при ракетной атаке ВСУ пострадали 68 человек. Госпитализация потребовалась 21 горожанину. Остальных пострадавших, включая двоих несовершеннолетних, направили на амбулаторное лечение. При атаке шесть человек погибли. Подробнее — в нашем материале.