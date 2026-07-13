Сальдо: четыре человека погибли при ударах ВСУ по Херсонской области

В Херсонской области в период с 10 по 13 июля в результате атак со стороны вооруженных сил Украины погибли четыре мирных жителя, еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.