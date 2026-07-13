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Сальдо: четыре человека погибли при ударах ВСУ по Херсонской области

Четыре мирных жителя погибли и двадцать три пострадали в Херсонской области в результате серии обстрелов и налетов дронов ВСУ. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что под удар попали жилые дома, рынок, станция скорой помощи и сельхозугодья в нескольких районах региона.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Херсонской области в период с 10 по 13 июля в результате атак со стороны вооруженных сил Украины погибли четыре мирных жителя, еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По данным главы области, в Алешках жертвой атаки БПЛА стала женщина, в селе Бабино Верхнерогачикского округа — мужчина, личность которого сейчас устанавливается. В Новоалексеевке Генического округа дрон атаковал грузовой автомобиль, в результате чего погиб водитель. Еще один мужчина получил смертельные ранения во время минометного обстрела села Раденск.

Среди 23 пострадавших оказались двое несовершеннолетних: подросток 2010 года рождения был госпитализирован после удара БПЛА в селе Бабино, еще один мальчик 2009 года рождения получил ранения в Малых Копанях. Остальные случаи травмирования гражданских лиц зафиксированы в Новой Каховке, Великих Копанях, Виноградово, Костогрызово и других населенных пунктах региона.

Владимир Сальдо подчеркнул, что целенаправленные удары наносились по гражданской инфраструктуре и частному имуществу. Повреждения получили жилые дома, личные автомобили граждан, рынок, местное учреждение культуры, а также сельскохозяйственные угодья. Под обстрел также попали станция скорой помощи и спецтранспорт экстренных служб.

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