Сальдо: четыре человека погибли при ударах ВСУ по Херсонской области

В Херсонской области в период с 10 по 13 июля в результате атак со стороны вооруженных сил Украины погибли четыре мирных жителя, еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По данным главы области, в Алешках жертвой атаки БПЛА стала женщина, в селе Бабино Верхнерогачикского округа — мужчина, личность которого сейчас устанавливается. В Новоалексеевке Генического округа дрон атаковал грузовой автомобиль, в результате чего погиб водитель. Еще один мужчина получил смертельные ранения во время минометного обстрела села Раденск.
Среди 23 пострадавших оказались двое несовершеннолетних: подросток 2010 года рождения был госпитализирован после удара БПЛА в селе Бабино, еще один мальчик 2009 года рождения получил ранения в Малых Копанях. Остальные случаи травмирования гражданских лиц зафиксированы в Новой Каховке, Великих Копанях, Виноградово, Костогрызово и других населенных пунктах региона.
Владимир Сальдо подчеркнул, что целенаправленные удары наносились по гражданской инфраструктуре и частному имуществу. Повреждения получили жилые дома, личные автомобили граждан, рынок, местное учреждение культуры, а также сельскохозяйственные угодья. Под обстрел также попали станция скорой помощи и спецтранспорт экстренных служб.