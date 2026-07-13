Расследовано дело камышинского КПК — организаторы похитили около 700 млн

По данным следствия, с 2008 по 2019 годы руководители КПК, связанные родственными узами, принимали деньги пайщиков и использовали их для выдачи необеспеченных займов себе самим, аффилированным лицам и посторонним людям. Их сумма составила 440 млн рублей.