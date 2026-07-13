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Расследовано дело камышинского КПК — организаторы похитили около 700 млн

В качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более чем 25 млн рублей.

Дело организаторов камышинского кредитно-потребительского кооператива передано в суд. Обвинения предъявлены семерым жителям города.

По данным следствия, с 2008 по 2019 годы руководители КПК, связанные родственными узами, принимали деньги пайщиков и использовали их для выдачи необеспеченных займов себе самим, аффилированным лицам и посторонним людям. Их сумма составила 440 млн рублей.

«Указанные действия привели к финансовой несостоятельности кооператива — в августе 2019 года Арбитражный суд Волгоградской области признал кооператив банкротом. Обязательства перед пайщиками остались неисполненными. Общая сумма нанесенного им ущерба составила около 700 миллионов рублей», — сообщает представитель волгоградского Следкома Ирина Багрова.

Также следствие выяснило, что фигуранты организовали преступную схему: они похищали средства кооператива, оформляя долгосрочные займы на льготных условиях своим родственникам и аффилированным лицам. Обязательства по договорам не исполнялись — так было похищено больше 230 млн рублей.

В качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более чем 25 млн рублей.

Ранее vlg.aif.ru сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении членов камышинского кооператива «Честь» и задержании его организаторов.