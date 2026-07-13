Воронежская пенсионерка передала мошенникам свыше 11 миллионов

Пожилую женщину напугали обвинениями в финансировании терроризма и ответственностью за «разглашение государственной тайны», запретив говорить с сотрудниками банка и родными. Она беспрекословно выполнила все указания. На протяжении месяца снимала сбережения, и трижды передавала наличные курьерам (11 миллионов 700 тысяч рублей), используя кодовое слово «Абракадабра». Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.