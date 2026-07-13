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Арестован мужчина, зарезавший 22-летнего парня в Красноярске

Подозреваемый скрылся, выбросив орудие, но был задержан.

В Красноярске мужчина зарезал 22-летнего парня во время конфликта. Суд отправил его в СИЗО. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.

Ночью с 10 на 11 июля на улице Судостроительной между компанией молодых людей и 35-летним мужчиной вспыхнул конфликт. Фигурант ушёл домой за кухонным ножом, вернулся и нанёс 22-летнему потерпевшему несколько ударов. Мужчина скончался на месте.

Подозреваемый скрылся, выбросив орудие, но был задержан. Нож обнаружен и изъят.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Суд отправил его под стражу.

Ранее мы сообщали, что дело возбудили на водителя, сбившего двух женщин в Ачинске.