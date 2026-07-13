СК: двух подростков из Полесского района осудили за террористическую деятельность

«Следствием и судом установлено, что в 2025 году несовершеннолетние посредством мессенджера для мгновенного обмена сообщениями вступили в переписку с неустановленным лицом, действующим от имени террористической организации, деятельность которой признана Верховным судом Российской Федерации запрещенной на территории страны. За денежное вознаграждение, перечисляемое им в криптовалюте, подростки осуществляли фотографирование и передавали куратору координаты расположения вышек сотовой связи и электротехнических шкафов на территории Полесского района, а также здания военного комиссариата в городе Гурьевске. За указанные противоправные действия подростки получили денежные средства в общей сумме 25 тыс. рублей», — рассказали в СК.