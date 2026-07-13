Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 420 колесных пар проданы по схеме с поддельными документами на предприятии в Нижегородской области

Приволжская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о мошенничестве.

Источник: Время

Приволжская транспортная прокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения и направления в суд уголовного дела о мошенничестве в отношении двух мужчин — жителя Нижегородской области и жителя Подмосковья. Им предъявлены обвинения по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ.

По версии следствия, в 2023—2024 годах заместитель директора одного из предприятий оформлял подложные документы о неремонтопригодности колесных пар железнодорожного подвижного состава. Под видом брака детали по заниженной цене реализовывались другой частной организации, а её руководитель затем перепродавал колесные пары третьим лицам по рыночной стоимости. В результате такой цепочки было перепродано более 420 колесных пар, а вырученные незаконным путём деньги распределялись между обвиняемыми.

Ущерб предприятию оценивают в более чем 30 миллионов рублей. Для обеспечения возмещения вреда следствие наложило арест на имущество обвиняемых.

Дело передано в Кстовский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что найдены воры, которые пытались украсть с нижегородского предприятия 3 тонны металла.