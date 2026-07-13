Более 420 колесных пар проданы по схеме с поддельными документами на предприятии в Нижегородской области

Приволжская транспортная прокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения и направления в суд уголовного дела о мошенничестве в отношении двух мужчин — жителя Нижегородской области и жителя Подмосковья. Им предъявлены обвинения по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ.
По версии следствия, в 2023—2024 годах заместитель директора одного из предприятий оформлял подложные документы о неремонтопригодности колесных пар железнодорожного подвижного состава. Под видом брака детали по заниженной цене реализовывались другой частной организации, а её руководитель затем перепродавал колесные пары третьим лицам по рыночной стоимости. В результате такой цепочки было перепродано более 420 колесных пар, а вырученные незаконным путём деньги распределялись между обвиняемыми.
Ущерб предприятию оценивают в более чем 30 миллионов рублей. Для обеспечения возмещения вреда следствие наложило арест на имущество обвиняемых.
Дело передано в Кстовский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что найдены воры, которые пытались украсть с нижегородского предприятия 3 тонны металла.