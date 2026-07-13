Троих жителей Шахт заподозрили в переделке оружия для перепродажи

Подозреваемым от 44 до 53 лет. В их отношении завели уголовные дела, связанные с незаконным приобретением и хранением оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 и 7 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Также решается вопрос о возбуждении дела по статье «Незаконное изготовление оружия» (ст. 223 УК РФ).