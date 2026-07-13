В Красноярском крае спасатели ищут пропавшего на Енисее туриста

Сигнал об исчезновении человека поступил в дежурную часть полиции в минувшую субботу от обеспокоенной женщины. По ее словам, она вместе со своим знакомым отправилась на каяках с левого берега Енисея в районе села Абакано-Перевоз в направлении Краснотуранска. Однако в пути мужчина отстал, после чего связь с ним была потеряна.