В Красноярском крае спасатели ищут пропавшего на Енисее туриста

На юге Красноярского края спасатели ведут поиски мужчины, который пропал во время сплава на каяках по реке Енисей. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.
Сигнал об исчезновении человека поступил в дежурную часть полиции в минувшую субботу от обеспокоенной женщины. По ее словам, она вместе со своим знакомым отправилась на каяках с левого берега Енисея в районе села Абакано-Перевоз в направлении Краснотуранска. Однако в пути мужчина отстал, после чего связь с ним была потеряна.
В настоящее время на водном объекте силами спасательных служб организованы масштабные поисковые мероприятия. Сотрудники полиции и спасатели обследуют акваторию Енисея и прилегающую береговую линию.