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В Красноярском крае спасатели ищут пропавшего на Енисее туриста

В Красноярском крае пропал турист во время сплава на каяках по Енисею. Мужчина отстал от своей знакомой на маршруте между селом Абакано-Перевоз и Краснотуранском. В настоящее время силами спасательных отрядов организованы поиски.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На юге Красноярского края спасатели ведут поиски мужчины, который пропал во время сплава на каяках по реке Енисей. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.

Сигнал об исчезновении человека поступил в дежурную часть полиции в минувшую субботу от обеспокоенной женщины. По ее словам, она вместе со своим знакомым отправилась на каяках с левого берега Енисея в районе села Абакано-Перевоз в направлении Краснотуранска. Однако в пути мужчина отстал, после чего связь с ним была потеряна.

В настоящее время на водном объекте силами спасательных служб организованы масштабные поисковые мероприятия. Сотрудники полиции и спасатели обследуют акваторию Енисея и прилегающую береговую линию.