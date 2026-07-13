Троллейбус № 5 с пассажирами загорелся на ходу в Симферополе

Днем 13 июля в Симферополе загорелся троллейбус, который шел по маршруту № 5. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.
Водитель сразу остановил транспорт, вывел пассажиров и сам покинул салон. Пострадавших нет, движение не перекрывали.
Пожар потушили на площади 0,5 кв.м. Причину возгорания выясняют дознаватели МЧС.
Прокуратура Крыма организовала проверку по факту инцидента. Ведомство оценит, насколько соблюдались правила безопасности при перевозке пассажиров.
Ранее мы писали, что в Симферополе загорелась квартира в многоквартирном доме. В целях безопасности из дома эвакуировали 17 жильцов. Огонь охватил две комнаты квартиры. Площадь пожара составила 35 кв. м.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше