Казахстанца арестовали за комментарий под постом Генпрокуратуры

Санкция ч.1 ст. 434 КоАП предусматривает взыскание в виде штрафа на физическое лицо в размере 20 МРП или привлечения к общественным работам на срок от 20 до 60 часов либо административного ареста на срок от 5 до 15 суток. При наложении административного взыскания суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.