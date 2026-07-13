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Казахстанца арестовали за комментарий под постом Генпрокуратуры

Жителя Темиртау арестовали на 10 суток после комментария под постом Генеральной прокуратуры РК с использованием нецензурной брани, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Карагандинской области, 10 июля 2026 года специализированным судом по административным правонарушениям Темиртау было рассмотрено дело о мелком хулиганстве (ч.1 ст. 434 КоАП).

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции было установлено, что 2 июля 2026 года около 19.05 мужчина в Telegram-канале под постом Генеральной прокуратуры РК оставил комментарий с использованием нецензурной брани, тем самым совершил мелкое хулиганство, проявил неуважение к окружающим и нарушил общественный порядок. Вина подтверждается протоколом об административном правонарушении, признательными показаниями и другими материалами дела.

Санкция ч.1 ст. 434 КоАП предусматривает взыскание в виде штрафа на физическое лицо в размере 20 МРП или привлечения к общественным работам на срок от 20 до 60 часов либо административного ареста на срок от 5 до 15 суток. При наложении административного взыскания суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

Постановлением суда он признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 434 КоАП и подвергнут взысканию в виде ареста на 10 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.