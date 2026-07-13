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Мужчина утонул возле Кремлевской дамбы в Казани

Тело утонувшего мужчины обнаружили недалеко от Кремлевской дамбы в Казани. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Тревожный сигнал поступил в ведомство накануне ночью. Заявитель сообщил, что в Казанке утонул мужчина.

«Тело мужчины обнаружили и подняли на поверхность в 8.40 13 июля водолазы ЗПСО Nº2 с глубины 7 метров на расстоянии 50 метров от берега», — говорится в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал о гибели мужчины, утонувшего в Казани возле ресторана «Круиз».

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