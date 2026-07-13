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Беспилотник сбили над районом Воронежской области 13 июля

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Источник: Комсомольская правда

Дежурными силами ПВО 13 июля в небе над одним из районов Воронежской области ликвидировали беспилотник. Об этом в 13:38 в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев.

— По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — уточнил чиновник.

По словам главы региона, учитывая оперативную обстановку, непосредственная угроза удара БпЛА в районе и режим опасности атаки дронов в регионе не объявлялись.

Напомним, что сегодня дважды в Воронежской области действовал режим ракетной опасности — с 10:43 до 11:33 и с 12:04 до 13:01.

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