«Жуткая энергетика». Почему от шляпы и очков Чикатило бросает в дрожь

«От этой шляпы исходит какая-то тяжёлая, неприятная энергетика. Даже страшно представить, что именно в ней Чикатило совершал свои ужасные преступления», —рассказала rostov.aif.ru заведующий сектором музея культурного центра ГУ МВД России по Ростовской области, заслуженный работник культуры РФ Надежда Иванова.
Именно эта неприметная шляпа чешского производства стала одним из самых зловещих экспонатов. В ней маньяк колесил по всей Ростовской области, выискивая жертв. Обычная с виду, шляпа помогала ему сливаться с толпой, создавая образ безобидного человека. Но за этой маской скрывался самый страшный серийный убийца в истории СССР. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Очки на резинке.
В Музее истории органов правопорядка Дона представлена одна из самых мрачных экспозиций, посвящённая преступлениям, от которых содрогнулась вся страна.
На одной из витрин музея располагаются личные вещи и орудия преступлений «ростовского потрошителя». Шляпа — потрёпанная, видавшая виды. Очки с толстыми стёклами в потёртой оправе. Резинка, на которой они крепились, растянутая, местами зашитая.
Эти обыденные на вид предметы создавали образ безобидного человека, что позволяло Чикатило усыплять бдительность людей и долго оставаться незамеченным для милиции.
В экспозиции представлены ножи Чикатило: местами поржавевшие, с потрескавшимися ручками и отколотыми лезвиями. Маньяк, на счету которого более 50 жертв, носил эти ножи с собой в старом портфеле. Они были главными орудиями, которыми он расправлялся со своими жертвами.
«Я эти вещи голыми руками никогда не беру. Только в перчатках. Неприятно их касаться, будто какая-то грязь остаётся», — рассказывает Надежда Иванова.
Действительно, при взгляде на эти предметы пробирает дрожь. Даже страшно подумать, что маньяк сжимал их в своих руках. А сколько крови на них было!
Как рассказала Надежда Иванова, экспонаты, связанные с именем Чикатило, производят сильное впечатление на посетителей именно своим внешним банальным видом, ведь никто и представить не мог, что человек в такой простой одежде мог оказаться серийным убийцей.
С нечеловеческой жестокостью.
За маской скромного инженера и примерного семьянина скрывался настоящий монстр. С конца 1970-х по 1990 год Андрей Чикатило лишил жизни более 50 человек (следствие официально доказало 52 эпизода, хотя сам он признавался в 56). Он заманивал беззащитных детей, подростков и женщин в глухие лесополосы вдоль железнодорожных станций, где истязал и убивал их с помощью ножей.
Преступления сопровождались чудовищными пытками.
Поймать неуловимого «ростовского потрошителя» удалось только благодаря масштабной и беспрецедентной операции «Лесополоса», в которой были задействованы сотни сотрудников милиции.
Маньяка удалось схватить только в ноябре 1990 года. Милиционер заметил подозрительного мужчину, выходящего из лесного массива у железнодорожной станции, и на всякий случай попросил его показать паспорт. То был Чикатило.
Вскоре там же обнаружили тело убитой девушки, и Чикатило попал в число подозреваемых. Милиционеры установили за ним слежку и увидели, как он пытается познакомиться с детьми, увести их.
20 ноября Чикатило задержали прямо на улице — он спокойно шёл из магазина с банкой пива.
Поначалу Чикатило отрицал свою причастность к преступлениям, но потом он раскололся и стал рассказывать такие подробности, которые мог знать только убийца, показал места, где закапывал тела своих жертв.
Судебный процесс над Чикатило, прозванный «Процессом века», завершился вынесением смертного приговора. Маньяк до последнего надеялся на смягчение участи, но этого не произошло.
14 февраля 1994 года в подвале новочеркасской тюрьмы Чикатило зачитали вердикт. Душегуба вывели во внутренний двор, где его жизнь оборвал выстрел в затылок. Кровопролитная история самого страшного серийного убийцы СССР была окончена.