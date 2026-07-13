Нижегородский районный суд приговорил гражданина США к 8 годам колонии за мошенничество

По материалам дела, в 2022 году обвиняемый под предлогом оформления документов для переезда в США обманул брата своей жены и завладел 4 267 670 рублями. Кроме того, под видом покупки и доставки автомобиля из США по заниженной цене он ввёл в заблуждение нескольких потерпевших и похитил у них более 2 000 000 рублей. Свой вины подсудимый не признал.