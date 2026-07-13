Нижегородский районный суд приговорил гражданина США к 8 годам колонии за мошенничество

Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода вынес приговор гражданину США, который незаконно находился на территории России и обвинялся в серии мошеннических действий, сообщили в пресс-службе облсуда. Мужчине инкриминировали четыре эпизода по части 3 статьи 159 УК РФ и один эпизод по части 4 статьи 159 УК РФ — то есть мошенничество в крупном и в особо крупном размерах.
По материалам дела, в 2022 году обвиняемый под предлогом оформления документов для переезда в США обманул брата своей жены и завладел 4 267 670 рублями. Кроме того, под видом покупки и доставки автомобиля из США по заниженной цене он ввёл в заблуждение нескольких потерпевших и похитил у них более 2 000 000 рублей. Свой вины подсудимый не признал.
Приговором от 7 июля 2026 года суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание — 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что «иностранец» выманил у жительницы Арзамаса более 86 тысяч рублей.