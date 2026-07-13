Есть, где спрятаться. Посмотрите на места, где вновь искали Усольцевых

На Кутурчинском Белогорье прошли очередные поиски семьи Усольцевых, которая пропала почти год назад. Спасатели обследовали более 200 км горной тайги. Но результата опять нет. Таинственно исчезнувшие будто растворились в лесу.
Сайт krsk.aif.ru рассказывает, где искали семью и публикует сделанные во время большого расследования АиФ.
На поиски по заявке СК выезжало шесть краевых спасателей. За четыре дня они прошли 31 километр и проехали 200 км на квадроциклах.
Путь на тропы, куда могли уйти Усольцевы, начинается на окраине поселка Кутурчин. Сейчас здесь проживает всего 12 человек. Но работают две турбазы, которые пустуют только тогда, когда добраться до поселка из-за разлива рек становится сложно. Именно здесь разбивали штаб во время масштабных поисков семьи.
Дорога, ведущая к скалам, разветвляется. Одна ведет к Буратинке, другая — к Мальвинке. Сначала они достаточно широкие и проехать пару километров наверх можно даже на высоком легковом автомобиле, но только если нет дождя. В противном случае грунтовку размывает.
На квадроциклах тоже далеко вверх не уедешь. Дорога превращается в узкую тропку. Но по лесу спасатели могут передвигаться на проходимой технике на большие расстояния.
Там, где нет скал, — бурелом. Деревья На Белогорье причудливой формы. Из-за этого лес некоторые эксперты называют «пьяным».
По последним данным СК, Усольцевы пошли к Мальвинке. Именно на тропе к ней находится Камень желаний — «место силы», у которого хотела побывать Ирина.
Со слов гидов известно, что камень этот необычный, треугольной формы. Жители Кутурчина про него ничего раньше не слышали. А подобных камней на подходе к Мальвинке несколько.
Дальше тропа на скалы становится опасной. Много глубоких расщелин. Поэтому на поиски Усольцевых и не пускают посторонних. Не разрешили туда отправиться даже сыну Ирины Данилу Баталову.
«Там провалиться можно на глубину до пяти метров. Профессиональные спасатели выстраиваются в цепочку и идут по этим камням. Неподготовленным людям это делать очень опасно», — объясняли нам ранее в СК.
Тут много так называемых природных укрытий. Есть версия, что Усольцевы могли спрятаться в одном из них от непогоды и не выйти оттуда. Все эти места стараются тоже проверять. Обследованы пещеры и гроты.
Со скалы Мальвинка открывается вид на тайгу. Внизу видны поселки Мана и Мина. Всю эту территорию уже на несколько раз проверили поисковики.
По маркированным тропам можно обойти Мальвинку. С другой стороны скалы есть деревянная конструкция и костровище — к этой точке гиды сопровождают туристов и готовят им здесь обед.
Но интереснее вид на Кутурчинское Белогорье открывается с видовой площадки (видовки) Минской Петли. Там тоже все исхожено поисковиками. Хотя в этом месте Усольцевы были еще перед тем, как отправились в пеший поход от поселка Кутурчин.
Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года. Искать их начали только 1 октября, так как сразу никто не хватился. Масштабные поиски длились до 12 октября. В них участвовали больше полутора тысяч человек, добровольцы съезжались с разных регионов страны.
Потом к месту поиска выезжали только профессионалы — спасатели, полицейские, следователи. В начале июня Усольцевых вновь искало большое количество человек. Но добровольцев уже не пускали, был выставлен блокпост.
Сейчас СК время от времени возобновляет поиски. Квадраты отрабатывают по заданию следователей точечно.