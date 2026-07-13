Посмотрите на места, где вновь искали Усольцевых

Путь на тропы, куда могли уйти Усольцевы, начинается на окраине поселка Кутурчин. Сейчас здесь проживает всего 12 человек. Но работают две турбазы, которые пустуют только тогда, когда добраться до поселка из-за разлива рек становится сложно. Именно здесь разбивали штаб во время масштабных поисков семьи.