В Ленобласти потушили крупный пожар на производстве пластиковых изделий

Возгорание произошло в одноэтажном панельном ангаре в деревне Витино Кипенского сельского поселения. Огонь охватил все здание площадью 950 квадратных метров.
По данным МЧС, в результате происшествия погибших и пострадавших нет. К настоящему времени пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Причины возгорания устанавливаются.
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