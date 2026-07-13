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В Ленобласти потушили крупный пожар на производстве пластиковых изделий

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошел крупный пожар на производстве пластиковых изделий. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Источник: Коммерсантъ

Возгорание произошло в одноэтажном панельном ангаре в деревне Витино Кипенского сельского поселения. Огонь охватил все здание площадью 950 квадратных метров.

По данным МЧС, в результате происшествия погибших и пострадавших нет. К настоящему времени пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Причины возгорания устанавливаются.

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