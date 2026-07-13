Астраханская школьница отдала мошенникам наличные и украшения на 30 млн рублей

В Астрахани несовершеннолетняя девочка передала мошенникам семейные ценности на сумму почти 30 млн рублей. Аферисты связались с ней по видеосвязи и под предлогом «декларирования средств» убедили отдать неизвестному 4 млн рублей наличными и золотые изделия весом 2,5 кг.