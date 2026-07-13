Астраханская школьница отдала мошенникам наличные и украшения на 30 млн рублей

В Астрахани несовершеннолетняя местная жительница стала жертвой мошенников, передав им наличные и золотые украшения на сумму около 30 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По данным полиции, злоумышленники связались с девочкой по видеосвязи. Они представлялись курьером, сотрудником портала «Госуслуги» и сотрудником ФСБ. Под предлогом «декларирования денежных средств» мошенники убедили школьницу передать им все находившиеся дома ценности.
По указанию аферистов девочка передала неустановленному лицу 4 млн рублей наличными и золотые изделия общим весом 2,5 кг. Ущерб составил 29 169 658 рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».