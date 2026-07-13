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Умерла педагог Воронежского госуниверситета с полувековым стажем

Инга Вавресюк ушла из жизни в возрасте 89 лет.

Источник: АиФ Воронеж

На 90-м году жизни скончалась преподаватель кафедры физики твёрдого тела физического факультета Воронежского государственного университета и наноконструктор Инга Вавресюк. Об этом сообщили на официальном сайте вуза в понедельник, 13 июля.

Преподавательской деятельности в ВГУ Инга Владимировна посвятила 50 лет своей жизни. За годы работы она воспитала не одно поколение студентов. Педагог передавала им не только знания, но и уважение к труду, ответственность, а также стремление к постоянному развитию.

Коллеги Инги Вавресюк отметили, что преподавателя отличали высокий профессионализм, принципиальность, мудрость, доброжелательность и искреннее отношение к людям. Для них и учеников она навсегда осталась человеком, преданным своему делу, отзывчивым товарищем и надёжным наставником.