Умерла педагог Воронежского госуниверситета с полувековым стажем

На 90-м году жизни скончалась преподаватель кафедры физики твёрдого тела физического факультета Воронежского государственного университета и наноконструктор Инга Вавресюк. Об этом сообщили на официальном сайте вуза в понедельник, 13 июля.
Преподавательской деятельности в ВГУ Инга Владимировна посвятила 50 лет своей жизни. За годы работы она воспитала не одно поколение студентов. Педагог передавала им не только знания, но и уважение к труду, ответственность, а также стремление к постоянному развитию.
Коллеги Инги Вавресюк отметили, что преподавателя отличали высокий профессионализм, принципиальность, мудрость, доброжелательность и искреннее отношение к людям. Для них и учеников она навсегда осталась человеком, преданным своему делу, отзывчивым товарищем и надёжным наставником.