Умерла педагог Воронежского госуниверситета с полувековым стажем

Преподавательской деятельности в ВГУ Инга Владимировна посвятила 50 лет своей жизни. За годы работы она воспитала не одно поколение студентов. Педагог передавала им не только знания, но и уважение к труду, ответственность, а также стремление к постоянному развитию.