В Воронеже женщина едва не умерла после приёма БАДов

В результате медики диагностировали у женщины молниеносный токсический гепатит и печёночную недостаточность третьей степени. Это означало, что печень практически полностью утратила свои функции. Врачи отметили, что при отсутствии своевременной помощи в 80% случаев такое состояние заканчивается летально.