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В Воронеже женщина едва не умерла после приёма БАДов

У 42-летней горожанки возникла тяжёлая форма токсического гепатита.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже врачи спасли 42-летнюю местную жительницу с тяжёлой формой токсического гепатита. Он возник после приёма биологически активных добавок (БАДов). Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в понедельник, 13 июля.

Препараты позиционировались как средства для похудения и «очистки печени». Доверившись рекомендациям знакомых и маркетинговым обещаниям «натурального состава», женщина самовольно увеличила дозировку. Она решила, что лишняя таблетка только ускорит процесс очищения организма.

Спустя месяц женщину экстренно госпитализировали в гастроэнтерологическое отделение областной больницы № 1 в тяжёлом состоянии. Сознание пациентки было спутанным, также её беспокоили многократная рвота и боль в правом подреберье.

При осмотре врачи обратили внимание на кожную геморрагическую сыпь — тревожный симптом того, что печень перестала справляться со своими функциями, в том числе с выработкой факторов свёртывания крови.

В результате медики диагностировали у женщины молниеносный токсический гепатит и печёночную недостаточность третьей степени. Это означало, что печень практически полностью утратила свои функции. Врачи отметили, что при отсутствии своевременной помощи в 80% случаев такое состояние заканчивается летально.

Медики применили тактику агрессивной консервативной терапии, включая многократные сеансы внепочечного очищения крови от токсинов и специфическую гепатопротекторную поддержку. Это позволило остановить процесс некроза, купировать печёночную недостаточность и вернуть органу способность к восстановлению.

Спустя месяц интенсивного лечения пациентку выписали из стационара с показателями, близкими к норме.

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