В Нижнем Новгороде в суд направлено дело о хищении 30 млн рублей при ремонте вагонов

По версии следствия, с января 2023 по сентябрь 2024 года обвиняемые, злоупотребляя служебным положением, организовали схему хищения из вагоноремонтного предприятия в Нижегородской области: снимали колёсные пары с вагонов и убирали их в запас. Для легализации вывода деталей один из фигурантов в актах приёма на склад намеренно указывал заниженные характеристики обода, что позволяло оформить их как брак и получить согласие собственника на ремонт.