В Нижнем Новгороде в суд направлено дело о хищении 30 млн рублей при ремонте вагонов

Следственное управление УТ МВД по Приволжскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба УТ МВД по ПФО, двум руководителям коммерческих организаций, работающим в сфере железнодорожных перевозок, предъявлены обвинения в хищении колёсных пар на сумму свыше 30 миллионов рублей.
По версии следствия, с января 2023 по сентябрь 2024 года обвиняемые, злоупотребляя служебным положением, организовали схему хищения из вагоноремонтного предприятия в Нижегородской области: снимали колёсные пары с вагонов и убирали их в запас. Для легализации вывода деталей один из фигурантов в актах приёма на склад намеренно указывал заниженные характеристики обода, что позволяло оформить их как брак и получить согласие собственника на ремонт.
В процессе обточки технические параметры деталей, наоборот, улучшались, но под видом выбракованных колёсных пар они продавались по заниженной цене другой частной компании. Её генеральный директор перепродавал эти детали третьим лицам уже по рыночной стоимости. Полученные деньги разделяли и тратили на личные нужды.
Проверка показала, что большинство похищенных колёсных пар продолжали эксплуатироваться: транспортная полиция обнаружила их под вагонами-цистернами у других владельцев. Фактические технические характеристики деталей значительно превышали те, что были указаны в документах; все колёса пригодны к эксплуатации. Всего, по данным следствия, фигуранты реализовали 426 колёсных пар.
Уголовное дело, возбужденное по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ, с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По этой статье предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.