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В ДТП с автобусом и трамваем в Перми пострадали две пассажирки

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Две пассажирки пострадали в ДТП с автобусом и трамваем, сообщили v-kurse.ru в ГУ МВД по Пермскому краю.

Авария случилась около 08:30 13 июля на бульваре Гагарина. В районе дома № 44 столкнулись автобуси трамвай. По предварительным данным, водитель автобуса при повороте направо в сторону улицы Революции не разминулся с трамваем.

После столкновения медицинская помощь потребовалась двум пассажиркам автобуса — женщинам 1975 и 1984 годов рождения. Им оказали разовую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, житель Республики Удмуртия предстанет перед судом за то. что спровоцировал массовое ДТП с фурами.