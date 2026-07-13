В ДТП с автобусом и трамваем в Перми пострадали две пассажирки

Две пассажирки пострадали в ДТП с автобусом и трамваем, сообщили v-kurse.ru в ГУ МВД по Пермскому краю.
Авария случилась около 08:30 13 июля на бульваре Гагарина. В районе дома № 44 столкнулись автобуси трамвай. По предварительным данным, водитель автобуса при повороте направо в сторону улицы Революции не разминулся с трамваем.
После столкновения медицинская помощь потребовалась двум пассажиркам автобуса — женщинам 1975 и 1984 годов рождения. Им оказали разовую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Напомним, житель Республики Удмуртия предстанет перед судом за то. что спровоцировал массовое ДТП с фурами.