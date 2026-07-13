В Уфе вынесли приговор 13 участникам массовой драки

Как сообщили в пресс-службах прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, ночью 4 января 2025 года в помещении одного из развлекательных заведений по улице Коммунистической в Уфе между раннее незнакомыми компаниями местных жителей и иностранных граждан произошел конфликт, в ходе которого последние избили оппонентов. Желая отомстить, 6 января 2025 года участники пострадавшей компании встретились с той же группой иностранных граждан и, используя в качестве оружия различные предметы, причинили им телесные повреждения.