Под Воронежем будут судить ОПГ, слившую из цистерн молока на 1,5 млн рублей

С октября 2024 года по июнь 2025-го группа совершила кражи молока из автоцистерн в Бобровском, Лискинском, Павловском и Острогожском районах. Организатор разработал схему, по которой участники во время транспортировки сливали часть сырья из цистерн, продавали его, а деньги делили. Они причинили сельхозпредприятиям ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.