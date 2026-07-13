Банкиры и полицейские уберегли жительницу Воронежа от потери крупной суммы денег

43-летней жительнице Воронежа позвонили лжесотрудники банка и силовых структур, напугав ее «подозрительной активностью» по счету. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Применив психологическое давление, горожанку убедили перевести все накопления на так называемый «безопасный счет».
Но когда клиентка пришла снимать крупную сумму, специалисты службы безопасности банка немедленно вызвали полицию. Оперативники уголовного розыска объяснили женщине, что она стала жертвой обмана, и сохранили сбережения.
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