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ТАСС: на Варшавском шоссе в Москве трубы выпали из грузовика на такси

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Металлические трубы высыпались из грузового автомобиля на такси на Варшавском шоссе в сторону центра Москвы, предварительно, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе дома 45 в сторону центра. По предварительным данным, таксист при перестроении совершил столкновение с грузовым автомобилем, в результате чего металлические трубы выпали с грузовика. Предварительно, никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего повреждения получили четыре транспортных средства, в том числе такси. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В столичном департаменте транспорта ранее сообщили, что из-за ДТП на Варшавском шоссе образовался затор почти на два километра.