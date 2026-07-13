ТАСС: на Варшавском шоссе в Москве трубы выпали из грузовика на такси

«ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе дома 45 в сторону центра. По предварительным данным, таксист при перестроении совершил столкновение с грузовым автомобилем, в результате чего металлические трубы выпали с грузовика. Предварительно, никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.