ТАСС: на Варшавском шоссе в Москве трубы выпали из грузовика на такси

«ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе дома 45 в сторону центра. По предварительным данным, таксист при перестроении совершил столкновение с грузовым автомобилем, в результате чего металлические трубы выпали с грузовика. Предварительно, никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.
По его словам, всего повреждения получили четыре транспортных средства, в том числе такси. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
В столичном департаменте транспорта ранее сообщили, что из-за ДТП на Варшавском шоссе образовался затор почти на два километра.