Насиловал и душил. Осужденный на пожизненное маньяк скоро выйдет на свободу

Дмитрия Тамбасова в 2009 году приговорили к пожизненному заключению за изнасилования и убийства девушек. Но в социальных сетях появилась информация, что уже в 2026 году «пермский Чикатило» может выйти на свободу. Есть ли шансы у серийной убийцы на УДО — в материале сайта perm.aif.ru.
Пытался «усыпить».
В 2000-х годах Пермь потрясла серия жестоких убийств. Тела изнасилованных девушек находили в разных районах города. Первой жертвой стала студентка Гуля. Девушка познакомилась с 18-летним Дмитрием и пригласила его в свою комнату в общежитии. Молодые люди весело проводили время, а вечером следующего дня Гулю нашли мёртвой. Тамбасов надруглася над девушкой, используя разные предметы, а потом задушил.
Оставшись безнаказанным, Дмитрий продолжил свою преступную деятельность. Схема была одна и та же: он знакомился с девушкой, уводил её в безлюдное место, насиловал, а потом душил. Так, в 2002 году от рук преступника погибли ещё три пермячки. Сам Тамбасов рассказывал следствию, что не хотел никого убивать, а лишь пытался «усыпить» жертв.
Поймали маньяка только в 2003 году. Дмитрий познакомился с девушкой на дискотеке, предложил ей уйти в укромное место, где напал на неё. Тамбасов хотел задушить жертву, но пострадавшая смогла ударить его в глаз и сбежать. Девушка обратилась в милицию. По её показаниям Дмитрия быстро задержали.
Судили Тамбасова только за преступление против половой неприкосновенности. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет.
Жертв может быть больше.
И только в 2008 году на стол начальника отделения по раскрытию серийных убийств межрайонного отдела уголовного розыска Перми Эдуарда Хадеева попали дела о нераскрытых убийствах девушек в районе театра оперы и балета. Следователь сравнил найденный на месте преступления отпечаток с базой МВД и выяснил, что его обладатель уже отбывает наказание.
Эдуард Хадеев смог добиться от Тамбасова признания ещё в четырёх преступлениях. А проверка на полиграфе показала, что жертв может быть гораздо больше: Дмитрий рассказал о 9−11 убийствах.
Суд назначил Тамбасову пожизненное заключение. Но защита оспорила это решение: адвокаты маньяка утверждали, что отпечаток пальца был подделан, а признания писались их подзащитным под диктовку следователя. И Верховный Суд смягчил приговор до 25 лет, начиная с 2003 года. Таким образом «пермский Чикатило» должен выйти на свободу летом 2028 года.
«Примерный заключённый».
Несмотря на тяжкие преступления, в социальных сетях неоднократно появлялась информация о том, что Тамбасов хочет выйти на свободу по УДО. В качестве аргументов за УДО приводили его прилежную работу в столовой и на швейном производстве, сотрудничество со следствием и соблюдение режима. Но есть и другая характеристика заключённого.
«В колонии Тамбасов собрал 26 дисциплинарных взысканий. Неоднократно сидел в ШИЗО за буйное поведение. А в деле стоит отметка: “Склонен к побегу и совершению сексуальных преступлений”», — приводят описание Тамбасова в канале «SHOT CRIME».
Дмитрий отбывает наказание в ИК-12 (Губахинский округ). В пресс-службе ГУФСИН пояснили, что Тамбасов ни разу не подавал на УДО. Однако неоднократно пытался перевестись в колонию-поселение. Однако суд ему отказывает в смягчении наказания.
Тем не менее, Дмитрий Тамбасов выйдет на свободу уже через два года. На тот момент ему будет чуть больше 40 лет. И остаётся только надеяться, что никому не придётся жалеть о решении суда изменить пожизненное заключение на 25 лет..