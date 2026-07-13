Насиловал и душил. Осужденный на пожизненное маньяк скоро выйдет на свободу

Оставшись безнаказанным, Дмитрий продолжил свою преступную деятельность. Схема была одна и та же: он знакомился с девушкой, уводил её в безлюдное место, насиловал, а потом душил. Так, в 2002 году от рук преступника погибли ещё три пермячки. Сам Тамбасов рассказывал следствию, что не хотел никого убивать, а лишь пытался «усыпить» жертв.