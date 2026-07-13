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Запорожский министр пострадал при атаке БПЛА ВСУ

В Запорожской области украинский беспилотник атаковал машину министра по молодежной политике Егора Логунова. Чиновник госпитализирован с ранениями ног, его жизнь вне опасности. Инцидент произошел на фоне участившихся атак: накануне в Энергодаре жертвой удара БПЛА по остановке стал один человек, еще четверо ранены.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Запорожской области украинский беспилотник атаковал автомобиль министра по молодежной политике региона Егора Логунова. В результате удара чиновник получил травмы, однако угрозы его жизни нет.

Как сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, инцидент произошел во время движения транспортного средства по трассе «Новороссия». Вражеский дрон нанес прицельный удар по автомобилю министра. В результате взрыва Егор Логунов получил ранения ног, в настоящий момент медики оценивают его состояние как стабильное.

По информации мэра Энергодара Максима Пухова, накануне ВСУ атаковали городскую автобусную остановку. Жертвой этого удара стал один человек, еще четверо мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

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