Два нижегородца подрались в электробусе

Полиция проводит проверку по факту драки в одном из электробусов Нижнего Новгорода. По словам очевидцев, неизвестный мужчина избил молодого пассажира из-за музыки, которую тот слушал в наушниках.
Как сообщают свидетели, конфликт произошел в салоне общественного транспорта. По их словам, мужчина набросился на молодого человека, несмотря на то, что музыка играла в наушниках. В результате пострадавшему, предположительно, сломали нос.
В ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что вечером 12 июля в отдел полиции № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду поступило сообщение от очевидца о драке в электробусе, а затем возле остановки «Автозаводский универмаг».
Сотрудники полиции устанавливают участников конфликта и все обстоятельства произошедшего. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением колесных пар железнодорожных вагонов.