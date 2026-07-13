Бастрыкин взял на контроль разбитую дорогу в Челябинской области

Жители Карабашского городского округа Челябинской области устали воевать с бездорожьем. Грунтовую колею, ведущую к садовым товариществам после каждого дождя размывает так, что не проехать ни на легковом транспорте, ни тем более на автобусе. Маршрутку и вовсе отменили.
Куда только ни писали люди, но со всех инстанций получали стандартные отписки. Дошли до приёмной главы СКР в соцсетях. Обращение заметили и возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин лично потребовал от руководителя челябинского СУ СК Андрея Щукина срочный доклад. Отчёт о ходе расследования и о том, как чиновники собираются восстанавливать права автолюбителей, ждут в Москве.
Ранее мы писали о затопленном многоквартирном доме в Челябинской области, который заинтересовал главу СКР.