Бастрыкин взял на контроль разбитую дорогу в Челябинской области

Куда только ни писали люди, но со всех инстанций получали стандартные отписки. Дошли до приёмной главы СКР в соцсетях. Обращение заметили и возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин лично потребовал от руководителя челябинского СУ СК Андрея Щукина срочный доклад. Отчёт о ходе расследования и о том, как чиновники собираются восстанавливать права автолюбителей, ждут в Москве.