В Башкирии после езды на электросамокате мальчик впал в кому

Подросток сейчас в коме. Родственники уверены, что мальчика сбил автомобиль, водитель бросил умирать ребенка на обочине. Они хотят максимальной огласки, чтобы виновник был наказан по закону. Между тем, «Башинформу» источник заявил, что внешних повреждений, как при ДТП, на электросамокате обнаружено не было. Одна из версий правоохранителей, что произошел несчастный случай с опрокидыванием самоката, мальчик упал и разбил голову.