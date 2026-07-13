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Автобус с пассажирами улетел в кювет на трассе в Омской области

В больницу с тяжёлыми травмами доставлена 73-летняя женщина.

Источник: СУ СК России по Омской области

Сотрудники омской Госавтоинспекции и следователи разбираются в причинах ДТП, произошедшем на трассе в Знаменском районе.

12 июля в 16.30 часов в районе 13 километра трассы Знаменское — Большие Уки пассажирский автобус съехал в кювет.

В момент автоаварии в салоне находились 7 пассажиров. ПАЗ ехал по маршруту «Тара — Большие Уки». В больницу с тяжелым травмами доставлена 73-летняя женщина.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 7 июля в Полтавском районе Омской области в кювет съехала маршрутка с пассажирами. Пострадали четыре человека.