Момент ДТП с «перевертышем» в Волжском попал на видео

В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 13 июля, на пустом перекрестке столкнулись две легковые машины, одна из которых от удара перевернулась на крышу. Как сообщают очевидцы, за рулем «перевертыша» была девушка-водитель. В соцсетях появилось видео, на котором на месте ДТП плачущая молодая женщина спорит с мужчиной, предположительно, водителем второй машины.